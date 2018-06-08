Soros'un desteklediği Brexit karşıtı kampanya başladı

08 Haziran 2018

Milyarder işadamı George Soros’un desteklediği Avrupa Birliği (AB) yanlısı grup, İngiltere'nin AB'den çıkış sürecini (Brexit) durdurmak için yeni bir referandum yapılmasına ilişkin kampanyasını resmen başlattı.

"İngiltere İçin En İyisi" (Best for Britain) adlı grup, İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasının, ülkeyi AB içinde tutma seçeneğini de içerecek şekilde referanduma sunulmasına yönelik kampanyasına düzenlenen basın toplantısıyla başladı.

İngiliz milletvekillerini hedef alan kampanya, parlamentonun, İngiltere’nin AB’den resmen ayrılacağı tarih olan 29 Mart 2019’dan önce yeni bir referandum yapılması için karar almasına yönelik çalışacak.

Milyarder işadamı George Soros’un mali kaynak sağladığı kampanyanın yöneticisi Eloise Todd, Başbakan Theresa May'in dilediği şekilde bir Brexit’i gerçekleştirme yetkisi bulunduğunu düşünmenin "saçmalık" olduğunu savundu.

Mart 2019'dan önce bir halkoylamasının yapılması gerektiğini belirten Todd, "Herkesin sesinin duyulabilmesi için bunun yapılması gereken doğru şey olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Todd, kampanyanın milletvekillerini hedef aldığını ancak sadece onlarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "İnsanların kapılarını çalıp onlara Brexit’in hayatlarını nasıl etkileyeceğini anlatacağız." dedi.

Kampanya, İngiliz parlamentosunda görüşmeleri süren Brexit Yasa Tasarısı'na eklenecek bir madde ile İngiltere'nin AB’den resmen ayrılmasından önce referanduma gidilmesini hedefliyor.

Soros'tan açık destek

Brexit'e karşı olduğunu kamuoyu önünde dile getiren Macar asıllı ABD’li işadamı Soros, kampanyaya 500 bin sterlin (3 milyon TL) bağışlayacağını açıklamıştı.

Soros geçen ay yaptığı bir konuşmada, Brexit'in her iki tarafa da zarar vereceğini savunarak, "Ayrılık uzun süre alacak, muhtemelen 5 yıldan uzun sürecek. Siyasette 5 yıl sonsuzluk gibidir, özellikle de bugünkü gibi devrimsel zamanlarda." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'de Brexit konusunda son sözün halka ait olduğunu belirten Soros, "Bu konuda en kısa zamanda karar vermeleri geç kalmalarından iyidir. ‘Best for Britain’ inisiyatifinin amacı da bu. Onlar destekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Brexit'in ardından AB mevzuatını otomatik olarak İngiltere'nin iç hukuku haline getirmeyi öngören Brexit Yasa Tasarısı, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında hükümetin resmi çizgisinin dışında değişikliklere uğratılarak geçen ay Avam Kamarasına geri gönderilmişti. Tasarı gelecek hafta parlamentoda yeniden görüşecek.

İngiltere'de halk önceki yıl yapılan referandumda yüzde 52 oyla Brexit kararı almış, ayrılık süreci de geçen yıl 29 Mart'ta resmen başlamıştı.

Kaynak: AA