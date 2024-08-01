Southport Olayı sonrasında Londra'da eylem yapanlar gözaltına alındı

Yerel saatle 19.00-20.30 (TSİ 21.00-22.30) arasında, Londra'da belirlenen bir noktada yasal olarak eylem yapma izni verilen gruba, süre dolduğunda alanı terk etmeleri ve belirlenen alanın dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Eylemin ilk dakikalarında bazı katılımcıların şartları yerine getirmediğini açıklayan polis, bazı eylemcilerin Kamu Düzeni Yasası'na aykırı hareket ettiğini belirtti. Olaylarda bazı polis memurlarının da hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Hartlepool'da da 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Durham'a bağlı Hartlepool'da da aşırı sağcılar düzenledikleri eylemin ardından, cami bulunan Murray Caddesi'nde bir araya geldi. Cleveland Polisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplanan kalabalığın ellerine geçirdiği malzemeleri etrafa atmaya başladığını ifade ederken polise de fişek, cam şişe ve yumurta atıldığı kaydedildi. Hartlepool Polisi de bazı olayların, 2 cami ve Müslümanlara ait iş yerlerinin bulunduğu Murray Caddesi'nin Sheriff Sokağı ve Grange Caddesi arasında kalan bölümünde yaşandığını açıkladı.

Bazı polislerin yaralandığı belirtilen açıklamada, 4 kişinin gözaltına alındığı, Murray Caddesi ve çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Polis Müfettişi David Sutherland, "Şu aşamada eylemcilerin Southport'ta bu hafta yaşanan olayla alakalı bir araya geldiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkeye kaçak giren kişi 3 çocuğu öldürmüş 10 kişiyi yaralamıştı

Southport'ta 29 Temmuz'da bir dans okuluna giren kişinin bıçaklı saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 8'i çocuk 10 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından polis, Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşındaki zanlıyı olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla yakalamıştı.

Saldırganın kimliği açıklanmazken aşırı sağcı gruplara yakın haber siteleri ve sosyal medya kullanıcıları, saldırganın adının 'Ali' olduğunu ve ülkeye geçen yıl kaçak olarak geldiği haberlerini paylaşmıştı.