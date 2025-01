SpaceX'in Starship denemesi başarısız oldu! İşte böyle görüntülendi

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin dev Starship roketinin son testleri fırlatmadan dakikalar sonra başarısız oldu.

Space X yöneticileri, dün Texas’taki kalkışın ardından gelişen sorunlar nedeniyle roketin üst ünitesinin kaybedildiğini duyurdu.

Kalkıştan dört dakika sonra roketin üst ünitesi, fırlatıcı işlevi taşıyan alt üniteden ayrıldı.

SpaceX İletişim Müdürü Dan Huot canlı yayında misyon görevlilerinin uzay aracıyla teması kaybettiğini bildirdi.

Ancak ‘Super Heavy’ adı verilen roketin ilk parçası planlandığı gibi 7 dakika sonra fırlatma rampasına dönmeyi başardı.

BBC’nin haberine göre; bu test, Amazon’un patronu Jeff Bezos’un desteklediği Blue Origin New Glenn roket sisteminin ilk uçuşundan saatler sonra gerçekleşti.

İki teknoloji milyarderi de uzay aracı piyasasını domine etmeye çalışıyor.

SpaceX’in X hesabından yapılan açıklamada, “Starship’in yükselişi sırasında planda olmayan hızlı bir ayrılma yaşandı. Ekipler kök nedeni daha iyi anlamak için bugünkü uçuşun datasını incelemeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Şirket, “Bunun gibi denemelerle, başarı öğrendiklerimizle gelir ve bugünkü uçuş Starship’in güvenilirliğini geliştirmemize yardımcı olacak” değerlendirmesi yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış videolarda roketin alevler içinde parçalandığı görülüyor.

Görüntülerde turuncu ışık toplarının Haiti'nin başkenti Port-Au-Prince üzerinde gökyüzünde uçtuğu ve arkasında bir duman izi bıraktığı görülüyor.

Elon Musk da sahibi olduğu X platformunda “Başarı belirsizdir ama eğlence garantilidir” mesajıyla birlikte bir video yayınladı.

Videoda gökyüzünde yol yol ilerleyen ateşli izler görülüyor.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG