Spotify’da 1 milyon kişi dinledi: Velvet Sundown yapay zekâ projesi çıktı

Spotify’da büyük ilgi gören Velvet Sundown adlı grubun arkasında insan değil yapay zekâ çıktı. Albümler, görseller ve grup hikâyesi tamamen AI tarafından üretildi.

Sözcü'ün Guardian'dan aktardığına göre haziran ayında “Floating On Echoes” ve “Dust And Silence” albümlerini yayımlayan ve Crosby, Stills, Nash & Young tarzı country folk müzikleriyle dikkat çeken Velvet Sundown, müziğinden tanıtım görsellerine ve arka plan hikayesine kadar tamamen yapay zekâ tarafından üretildi.

Projeye dair başlangıçta insan yapımı olduğu yönünde açıklamalar yapılsa da daha sonra “yardımcı üye” olarak kendini tanıtan bir kişi, şarkıların Suno adlı yapay zekâ platformuyla oluşturulduğunu ve projenin bir “sanatsal aldatmaca” olduğunu itiraf etti.

Grubun sosyal medya hesapları önce bu açıklamayı reddetti, ardından ise “ne tam insan, ne tam makine; ikisinin arasında bir yerde yaşıyoruz” ifadeleriyle projenin yapay zekâ tabanlı olduğunu kabul etti.O’su Roberto Neri, “İnsan yaratıcılar olmadan büyük kitlelere ulaşan AI grupları, şeffaflık, telif ve onay konularında ciddi sorunlar yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.