Starbucks'ta yapay zeka fiyaskosu: Macera sadece 9 ay sürdü

Starbucks, mağazalardaki stokları takip etmek için devreye aldığı yapay zeka destekli envanter sistemini dokuz ayın sonunda rafa kaldırdı. Kararın operasyonel süreçleri sadeleştirme amacıyla alındığı açıklandı.

Hatalar arttı, verim düştü

NomadGo tarafından geliştirilen sistem, süt, şurup ve benzeri ürünlerin stok durumunu otomatik olarak takip edip eksikleri belirleyecekti. Ancak yapay zeka destekli uygulama ürünleri hem yanlış saydı hem de yanlış etiketledi. Ayrıca bazı ürünleri rafta olmasına rağmen tespit edemedi.

Mağaza çalışanlarına göre sistem depolarının da yeniden düzenlenmesini gerektirirken, bu da ek iş gücü yarattı. Yanlış stok sayımları sipariş planlamasını olumsuz etkiledi, bazı ürünlerde fazla, bazılarında ise yetersiz sevkiyat yapılmasına neden oldu.

Buna karşılık bazı çalışanlar da sistemin envanter süreçlerini daha görünür hale getirdiğini ve stok takibini kolaylaştırdığını ifade etti. Ancak genel değerlendirmeler, otomatik sayım özelliğinin beklenen verimliliği sağlayamadığı yönünde oldu.

Yapay zeka perakende sektörünü zorluyor

Starbucks sözcüsü de yeni teknolojilerin mağazalarda test ediliğini, çalışanlardan gelen geri bildirimlerle daha tutarlı bir deneyim sunmak için gerekli değişikliklerin yapıldığını açıkladı.

Starbucks'ın kararı, CEO Brian Niccol liderliğinde yürütülen yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendirilirken, uzmanlar sürecin perakende sektöründe yapay zeka entegrasyonunun zorluklarına işaret ediyor. Birçok şirketin yapay zeka projelerini somut fayda sağlamadan önce hayata geçirirken, çoğu zaman mevcut teknoloji beklentilerin gerisinde kalıyor.

Uzmanlara göre yapay zeka, envanter yönetimi gibi alanlarda önemli fırsatlar sunsa da tek başına mucizevi bir çözüm değil. Teknolojinin sürdürülebilir olabilmesi için şirketlere ölçülebilir verimlilik ve yatırım getirisi sağlaması gerekiyor.