Stellantis 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in konsolide sevkiyatları 2022’nin 3’üncü çeyreğine göre yüzde 11 artışla 1 milyon 427 bin adet oldu. Genişlemiş Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da yıldan yıla iyileşme kaydedildi.

Şirketin net gelirleri, 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 45,1 milyar avro olurken bu rakam, adetler, tutarlı fiyatlandırma ve kısmen döviz etkileriyle dengelendi.

30 Eylül itibarıyla, toplam yeni araç envanteri 1 milyon 387 bin adede ulaşarak 31 Aralık 2022’ye göre 158 bin adet artışla, 388 bin olarak gerçekleşti. Bu, birkaç yıldır devam eden tedarik kısıtlamalarının ardından daha normal seviyelere dönüşü yansıtıyor.

Küresel BEV satışları, Jeep Avenger ve Citroen e-Berlingo liderliğindeki artan ticari BEV araç satışları sayesinde 2022’nin 3’üncü çeyreğine göre yüzde 37 arttı. Şirket, 2023’ün 3’üncü çeyreğinde 500 milyon avro hisse geri aldı. Böylece 30 Eylül'de sona eren ilk 9 ayda 1,2 milyar avro hisse satın almış oldu.

Şirket, açıkladığı 1,5 milyar avro 2023 hisse geri alım programını 2023’ün 4’üncü çeyreğinde tamamlamayı öngörüyor.

Dare Forward 2030 stratejisi ivme kazanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CFO’su Natalie Knight, "Bu yılın ilk yarısında Stellantis, benzerleri arasında AOI (Düzeltilmiş Faaliyet Geliri), AOI marjı ve Endüstriyel Serbest Nakit Akışları açısından sektör lideri olarak öne çıktı. Sektör lideri olarak, kârlılık ve nakit akışı sağlayarak, sektördeki kısa vadeli kritik zorlukları ele alarak, elektrikliye geçiş ve teknoloji dönüşümümüzü sürdürerek ivmemizi devam ettirmeye odaklandık. Bu büyüme, Dare Forward 2030 stratejimizin uygulanmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Verilen bilgiye göre, Ekim 2023’te şirket, Leapmotor’un yaklaşık yüzde 20’sini, 1,5 milyar avro karşılığında satın almayı ve Büyük Çin dışında Leapmotor ürünlerinin ihracat ve satışının yanı sıra, üretimi için münhasır haklara sahip, 51/49 Stellantis liderliğindeki bir ortak girişim olarak Leapmotor International’ı kurmayı planladığını duyurdu.

Stellantis, Ekim 2023’te, ticari araç işinde küresel liderliğe ulaşmayı öngören gelişmiş stratejik hamle olarak Pro One’ı tanıttı. Bu, Stellantis’in Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall olmak üzere altı ikonik markasının profesyonel çözümlerini kapsıyor ve Dare Forward 2030 stratejik planın hedefine ulaşılmasına destek sağlıyor.