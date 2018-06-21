Stoltenberg: NATO İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç
Genel Sekreter Stoltenberg, İngiltere'nin NATO içinde sahip olduğu Birinci Kademe ülke statüsünün tartışılmadığını dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç olduğunu söyledi.
Stoltenberg bu açıklamayı, Financial Times gazetesinin, Başbakan Theresa May'in savunma bakanından bu konuyu yeniden değerlendirmesini istediği yolundaki haberi üzerine yaptı.
May'in sözcüsü, "Birleşik Krallık'ın NATO içinde sahip olduğu Birinci Kademe ülke statüsünün tartışıldığını söylemek kesinlikle gerçek değildir" dedi.
Stoltenberg bugün Londra'da yaptığı bir konuşmada, "İngiltere'nin NATO'ya sunduğu savunma imkanlarının hepsine ihtiyacımız var" dedi.
Kaynak: Reuters