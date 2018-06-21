ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Stoltenberg: NATO İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç

Stoltenberg: NATO İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç

Genel Sekreter Stoltenberg, İngiltere'nin NATO içinde sahip olduğu Birinci Kademe ülke statüsünün tartışılmadığını dile getirdi.

Stoltenberg: NATO İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın İngiltere'nin savunma yeteneklerine muhtaç olduğunu söyledi.

Stoltenberg bu açıklamayı, Financial Times gazetesinin, Başbakan Theresa May'in savunma bakanından bu konuyu yeniden değerlendirmesini istediği yolundaki haberi üzerine yaptı.

May'in sözcüsü, "Birleşik Krallık'ın NATO içinde sahip olduğu Birinci Kademe ülke statüsünün tartışıldığını söylemek kesinlikle gerçek değildir" dedi.

Stoltenberg bugün Londra'da yaptığı bir konuşmada, "İngiltere'nin NATO'ya sunduğu savunma imkanlarının hepsine ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: Reuters

Son dakika stoltenberg nato ingiltere

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.