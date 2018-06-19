Stoltenberg: NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor

19 Haziran 2018

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiliz gazetesi The Guardian için kaleme aldığı makalede, ittifakın kuruluşundan bu yana Avrupa ve Kuzey Amerika'nın benzeri görülmemiş bir barış sürecine tanıklık ettiğini anımsattı.

Son dönemde Avrupa ve ABD arasında ilişkilerin gerildiğine işaret eden Stoltenberg, ABD'nin diğer müttefikleriyle ticaret, iklim değişimi ve İran nükleer anlaşması gibi önemli konularda görüş ayrılığı bulunduğunu belirterek, "Siyasi boyutta, NATO'yu bir arada tutan bağlar zorlanıyor." ifadesini kullandı.

Farklı tarih, kültür ve coğrafyalara sahip NATO müttefikleri arasında ilk defa görüş ayrılığı oluşmadığını ifade eden Stoltenberg, benzer sıkıntıların 1956'da Süveyş krizi ve 2003 yılındaki Irak savaşı dönemlerinde de bulunduğunu belirtti.

"Farklılıklar gerçek ve bir gecede yok olmayacak"

İttifakın birliğine ve ortak çıkarlara zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Yakın dönemde oluşan farklılıklar gerçek ve bir gecede üstesinden gelinmesi imkansız." diye konuştu.

Stoltenberg, "Tarihi kayıtlar NATO müttefiklerinin tüm farklılıklarına rağmen birlikte durma ve birbirini koruma ortak hedefinde buluşabildiğini gösteriyor. Bunun siyasi istek, tasavvur ve çok çalışarak başarılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İki büyük dünya savaşı ve Soğuk Savaş'ın Avrupa ve Kuzey Amerika'ya birlikte daha güçlü ve güvenli olduğunu açık bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Genel Sekreter Stoltenberg, son dönemde oluşan güvenlik tehditleri göz önünde bulundurulduğunda ittifakın savunma alanında birlik olmasının daha fazla önem teşkil ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, uluslararası terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, siber saldırılar ve daha agresif bir Rusya'yı mevcut güvenlik sınamaları arasında sıraladı.

Kaynak: AA