Stratejik petrol boru hattı saldırıların ardından kapatıldı

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatında Hürmüz Boğazı’nı bypass etmesini sağlayan Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı’nın saldırılar nedeniyle tedbiren kapatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Riyad ve Medine bölgelerinden geçen boru hattının dün çeşitli saldırıların hedefi olduğu ve güvenlik gerekçesiyle hattaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Saldırılarda bazı kişilerin yaralandığı ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, acil durum ve uzman teknik ekiplerin olayların ardından bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Ekiplerin, ilgili makamlarla koordinasyon halinde boru hattının güvenliğini değerlendirdiği ve gerekli güvenlik ile acil müdahale tedbirlerini aldığı ifade edildi. Bakanlık, konuya ilişkin gelişmelerin uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Öte yandan daha önce elde edilen uydu görüntülerinde, boru hattının bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görülmüştü. Suudi Arabistan yönetimi saldırıların sorumlusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, dumanın Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü.

Petrol boru hattı kritik öneme sahip

Suudi Arabistan'ın en önemli stratejik enerji varlıklarından biri olan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Doğu Bölgesi'ndeki Abqaiq çevresinde petrol üretim ve işleme tesislerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık bin 200 kilometre boyunca batıya doğru uzanıyor. Suudi Arabistan'ın ham petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden Kızıldeniz'e doğru taşımasına imkan sağlamasıyla boru hattının ABD-İran Savaşı sırasında stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Suudi Arabistan'ın Yanbu üzerinden yaptığı ham petrol ihracatı, Körfez ülkelerindeki deniz taşımacılığına önemli bir alternatif haline geldi. Hürmüz Boğazı'nı bypass eden önemli bir Kızıldeniz ihracat yolu olan boru hattı, Hürmüz'de deniz trafiğinin ciddi şekilde kısıtlanmasıyla Suudi Arabistan için kritik öneme sahip.

Suudi Arabistan, nisan ayındaki saldırının ardından boru hattını günlük yaklaşık 7 milyon varil olan tam pompalama kapasitesine geri getirmişti.

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki saldırılar

Husi milisleri, 8 Eylül'de Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatmış, Jazan, Abha, Najran ve Khamis Mushait'i hedef almıştı. Suudi Arabistan da Yemen'de misilleme saldırılar düzenlemişti.