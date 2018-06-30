Su-57 için ilk teslimat anlaşması yakında
Rusya'nın, kendi üretimi olan 5. nesil savaş uçakları Su-57 için ilk teslimat anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının teslimatını öngören ilk anlaşmanın kısa süre sonra imzalanacağını açıkladı.
Krivoruçko'nun verdiği bilgiye göre, bu anlaşma kapsamında 12 adet Su-57 uçağının teslimatı yapılacak.
Rus Savunma Bakanı Yardımcısı ayrıca, Komsomolsk-na-amure kentindeki uçak üretim fabrikasının, Su-57 jetleri de dahil olmak üzere tüm siparişleri zamanında yerine getirdiğini ekledi.
Su-57 uçaklarının ilk test uçuşu 2010'da gerçekleştirilmişti. Su-57 uçaklarından geçen şubat ayında ise başarılı bir şekilde kruz füzeleri deneme atışları yapılmıştı.