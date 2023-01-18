Sudan ve Irak’tan Türk şirketlere çağrı

Irak’taki Türk şirketlerinden övgüyle bahseden Rekani, Türk işadamlarını 2023 bütçesinin onaylanmasının ardından başlayacak altyapı çalışmaları, yol ve köprü yapımı, su ve kanalizasyon çalışmaları, yeni şehirlerin inşası, elektrik ve sanayi bölgeleri oluşturulması gibi projelerde daha fazla rol üstlenmeye davet etti. Iraklı bakan şöyle devam etti: “Amaç; Türk şirketlerinin Irak’taki varlığını artırmak.”

Sudan Maliye Bakanı Cibril İbrahim de Türk sermayesine yatırım çağrısı yaptı. İbrahim, “Yatırım yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracağız” dedi ve ekledi: “Sudan’ın imkanları Türkiye’nin tecrübesiyle buluşunca mucize gerçekleştiririz."