Suhail el-Mazrouei: Dünyanın doğalgaz ihtiyacı uzun zaman sürer
BAE'nin başkanti Abu Dabi’de bir araya gelen Katarlı ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji bakanları, doğalgaza olan ihtiyacın uzun zaman devam edeceğine ve bu yönde daha fazla yatırıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
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“Doğalgaz daha uzun süre orada olacak” diyen BAE’li Bakan Suhail el-Mazrouei, “Daha fazla yenilenebilir enerjiye tesis edilecekken, temel yük olacak olan doğalgaza daha fazla yatırım yapılmalı” dedi. Bakan şöyle ekledi:
“Tüm dünya, şirketlerin daha fazla gazı daha elde edilebilir ve daha az maliyetli şekilde üretmelerini sağlamalı.”
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