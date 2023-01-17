Suhail el-Mazrouei: Dünyanın doğalgaz ihtiyacı uzun zaman sürer

“Doğalgaz daha uzun süre orada olacak” diyen BAE’li Bakan Suhail el-Mazrouei, “Daha fazla yenilenebilir enerjiye tesis edilecekken, temel yük olacak olan doğalgaza daha fazla yatırım yapılmalı” dedi. Bakan şöyle ekledi:

“Tüm dünya, şirketlerin daha fazla gazı daha elde edilebilir ve daha az maliyetli şekilde üretmelerini sağlamalı.”