Suriye ordusu, Deraa'ya bayrak çekti

13 Temmuz 2018

Suriye ordusu uzun yıllardır muhaliflerin hakim olduğu Deraa kentini dün ele geçirdi ve kentin el değiştiren kesimlerine Suriye bayrağı çekildi. Bu gelişme Cumhurbaşkanı Beşar Esad için büyük bir zafer anlamında.

Devlet televizyonu, muhaliflerin elinden alınan bölgedeki tek kamu binası olan posta merkezine bayrak çekildiğini duyurdu.

Esad yönetimine karşı ayaklanma hareketleri ilk kez 2011 yılında Deraa'da başlamıştı.

Son üç hafta boyunca Rus hava gücünün desteğinde ilerleyen Suriye ordusu Deraa vilayetinin önemli bölümlerine hakim oldu. Ürdün ve İsrail sınırı yakınındaki bu stratejik önemdeki bölgedeki ilerlemesi sırasında orduya, Esad'ın Batılı ya da bölgesel karşıtlarından bir direniş gelmedi.

Deraa'nın ele geçmesi, yüz binlerce insanın öldüğü ve 11 milyon Suriyelinin evlerinden olduğu iç savaşta Esad'ın kaybettiği toprakları geri alma çabaları açısından önemli bir dönüm noktası oluyor.

Ülkenin güneybatısındaki bu operasyonların artık İsrail sınırı ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yakınlarındaki isyancılara yönelmesi bekleniyor. İsrail, Suriye ordusunun bu bölgedeki ilerlemesine engel olmayacağını açıkladı.

Müzakereler sürüyor

Deraa vilayetinin bir bölümündeki isyancılar geçen hafta ellerindeki bölgeleri teslim etmek için Rus subaylarla anlaşmaya vardılar.

Kentte ise muhalifler, güvenli çıkışlarının sağlanması konusunda hâlâ müzakereleri sürdürüyorlar.

Kaynak: Reuters