Suriye ordusu Dera'da zafer ilan etti
Suriye ordusu, krizin çıkış noktası Dera'nın merkezinde Suriye bayrağını göndere çekti.
Suriye ordusu, 2011 yılında Suriye'nin krizinin başladığı nokta olan Dera kentinin merkezinde Suriye bayrağını yeniden havalandırdı.
Sputnik'te yer alan habere göre 2011 yılında Suriye hükümeti karşıtı ilk mitinglerin düzenlendiği ve krizin ilk kıvılcımlarının görüldüğü Dera'da El Ömer Camii yakınındaki meydanda Suriye bayrağını göndere çekti.
Suriyeli bir subay, "Bugün Suriye için tarihi bir gün. Şu anda bulunduğumuz El Ömer Camii'nde radikallerin krizi körüklemek için kullandığı ilk kargaşalar yaşanmıştı. Bugün, 7 yıl aradan sonra her şeyin başladığı bu yerde Suriye bayrağı yeniden dalgalanıyor" ifadelerini kullandı.
Dera sakinlerinin Suriyeli askerleri Devlet Başkanı Beşar Esad'ın portreleriyle ve bayraklarla karşıladığı belirtiliyor.