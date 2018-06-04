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Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama

Suriye'nin kuzeyinde Amerikan ve Fransız kuvvetlerinin konuşlu olduğu, YPG/PKK işgalindeki üste büyük patlama meydana geldi

Suriye'de Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama
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Dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor. 

Kaynak: AA

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