Suriye'de deprem yaratan patlama: 38 ölü

30 Nisan 2018

Suriye'nin Hama ve Halep kentlerinde iki askeri üsse düzenlenen saldırılarda, 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Gece 10 buçuk sularında düzenlenen saldırılarda şiddetli patlamalar meydan geldi. Patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi.

Hama'da bir mühimmat deposunun isabet alması sonucu çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

"18 İranlı hayatını kaybetti"

Her iki üste İran destekli unsurların bulunduğunu duyuran İran'ın yarı resmi haber ajanslarından İSNA'nın haberine göre ise saldırıda en az 18 İranlı öldü.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan bir kaynak ise, saldırılarda İran'a ait üssün vurulduğu ve İranlıların öldüğü yönündeki iddiaları reddetti.

Yerel basın saldırıların İsrail tarafından düzenlediğini duyurdu. İsrail basınında ise, saldırının Ürdün'deki ABD ve İngiltere üslerinden gerçekleşmiş olabileceği iddiası yer aldı.

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