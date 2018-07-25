Suriye'de intihar saldırıları: 195 ölü
Suriye'nin güneydoğusunda bulunan Süveyde kentinde düzenlenen intihar saldırılarında 195 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Süveyde şehir merkezinde bulunan pazar yeri ile bir sokakta intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu.
SANA, saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiğini aktardı.
Suriye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda ölenlerin sayısı 195'e yükseldi. Saldırının ardından bölgede DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda DEAŞ teröristi öldürüldü.