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Suriye'de intihar saldırıları: 195 ölü

Suriye'nin güneydoğusunda bulunan Süveyde kentinde düzenlenen intihar saldırılarında 195 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de intihar saldırıları: 195 ölü
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Süveyde şehir merkezinde bulunan pazar yeri ile bir sokakta intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

SANA, saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiğini aktardı. 

Suriye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda ölenlerin sayısı 195'e yükseldi. Saldırının ardından bölgede DEAŞ'a karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda DEAŞ teröristi öldürüldü.

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