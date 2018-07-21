Suriye'de karşılıklı tahliyeler tamamlandı

21 Temmuz 2018

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler tamamlandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Şii nüfuslu Fua ve Keferya beldelerinden dün gece geç saatlerde Esed rejimi yanlısı 900 kişinin rejim bölgelerine ve rejim güçlerince tutuklu 250 kişinin de muhalif bölgelere geçmesiyle karşılıklı tahliyeler sona erdi.

19 Temmuz'da başlayan tahliyeler kapsamında iki beldeden iki aşamada toplam 6 bin 900 kişi rejim bölgesine geçerken, rejim güçleri de 1505 kişiyi serbest bırakarak İdlib'e gönderdi.

Tahliyelerin tamamlanmasıyla 3 yıldan fazla süredir muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldeleri boşaltıldı.

Daha önce de söz konusu beldelerden tahliyeler gerçekleşmişti. Karşılığında Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

Fua ve Keferya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyordu. Beldeler 3 yılı aşkın süredir kuşatmada olsa da rejim, havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyordu. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyordu.

Kaynak: AA