Suriye'de Rus helikopteri düştü: 2 pilot öldü
Suriye'de Rusya'ya ait Mi-24 helikopterinin 31 Aralık'ta teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görev yapan Mi-24 helikopterinin 31 Aralık'ta teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.
Helikopterin Hama'daki hava üssüne giderken düştüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, olayda iki pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakanlık, helikoptere ateş açılmadığını da belirtti.
Olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği, bir helikopter teknisyeninin de yaralandığı bildirildi.
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