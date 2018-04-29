Suriye'de Yermuk Kampı için anlaşma sağlandı
Suriye'de silahlı örgütlerin Yermuk Kampı'ndan tahliye edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye ordusu ile Şam'a bağlı Yermuk Kampı'nda bulunan silahlı örgütler arasında tahliye anlaşması yapıldı.
Anlaşmaya göre bölgede bulunan silahlı gruplar İdlib kentine aktarılacak. Anlaşmada silahlı grupların kuşatması altında bulunan Fua ve Kefraya kasabalarında bulunan yaklaşık beş bin kişinin tahliye edilmesi de öngörülüyor.
Anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilirken Ramazan ayı başlamadan önce tahliyelerin bitirileceği bildirildi.