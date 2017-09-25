Suriye'den referandum açıklaması

25 Eylül 2017

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan referandumu tanımadıklarını söyledi.

Muallim, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Biz sadece birleşik bir Irak'ı tanıyoruz. Irak'ın bölünmesine yol açacak herhangi bir süreci reddediyoruz" dedi.

Muallim'in bu ifadesi, IKBY'deki referandumla ilgili Suriye'den yapılan "ilk resmi açıklama" olma özelliği taşıyor.

Kaynak: AA