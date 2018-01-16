Suudi Arabistan, ilk nükleer santralini inşa etmeye hazırlanıyor
Suudi Arabistan, ilk nükleer reaktörünü inşa edecek firmayı açıklamaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin ilk nükleer santralini inşa edecek firmayı açıklamaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynaklara göre; Çin, ABD, Rusya, Güney Kore ve Fransa'dan firmaların sunduğu belgelere ilişkin inceleme sürecinde sona gelindi ve önümüzdeki aylarda bir açıklama yapılacak.
Firmanın netleşmesinin ardından taraflar arasında 2019'da sözleşme imzalanması ve ilk reaktörün 2-3.2 GigaWatt arasında bir kapasiteyle 2027 yılında devreye alınması hedefleniyor.
Suudi Arabistan, 2032 yılı itibariyle ülke çapındaki 16 nükleer reaktör vasıtasıyla 17,6 GigaWatt'lık enerji üretmeyi hedefliyor.