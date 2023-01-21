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Suudi Arabistan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

Suudi Arabistan yönetimi, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesini kınadı.

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Suudi Arabistan, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının, aşırı sağcı bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermesinin şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, diyalog, hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerinin yayılması ve nefret ile aşırıcılığın önüne geçme konusundaki değişmez tutumu vurgulandı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

 

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