Suudi Arabistan kara listede

05 Ekim 2017

Birleşmiş Milletlerin (BM) taslak listesine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu, ayrıca 38 hastane ve okulu hedef aldığı gerekçesiyle BM'nin kara liste taslağına dahil edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki insan hakları ihlalleri üzerine geçen yıl BM'nin karar listesine kısa süreliğine alınmış ancak daha sonra listeden çıkarılmıştı.

Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun "çok zor ve acı" bir karar verdiğini, milyonlarca çocuğun yardımların kesilmesinden etkileneceğini ve baskılar üzerine koalisyonu kara listeden çıkarmak zorunda kaldığını söylemişti.

Taslak listeye alınanlar

BM'nin taslak listesinde bu yıl, Yemen'de "683 çocuğun ölümüne ve sakat kalmasına neden olan" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine de yer veriliyor. Yemen'deki hükümet güçleri, Husiler, El-Kaide ve hükümet yanlısı militanlar da BM'nin listesinde bulunuyor ve silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik önlemler almamakla suçlanıyor. Taslakta, Suriye'deki rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ ile Afganistan'daki Taliban örgütü de yer alıyor.

Kaynak: AA