ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Dünya
  • Suudi Arabistan, küçük işletmeler borsasını yabancılara açacak

Suudi Arabistan, küçük işletmeler borsasını yabancılara açacak

Suudi Arabistan, piyasalarını kademeli olarak serbestleştirme çalışmaları çerçevesinde yabancı yatırımcıların küçük işletmeler borsasında doğrudan hisse alım-satımı yapabilmelerine imkan verecek.

Suudi Arabistan, küçük işletmeler borsasını yabancılara açacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesi Başkanı Muhammed Elkuwaiz yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcıların Nomu olarak bilinen küçük işletmeler pazarında ocak ayından itibaren doğrudan işlem yapabileceklerini söyledi.

Nomu'da en azından 1 yıldır faaliyet gösteren ve piyasada değeri en az 2,7 milyon dolar olan şirketlerin hisseleri işlem görüyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.