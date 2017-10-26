Suudi Arabistan, küçük işletmeler borsasını yabancılara açacak
Suudi Arabistan, piyasalarını kademeli olarak serbestleştirme çalışmaları çerçevesinde yabancı yatırımcıların küçük işletmeler borsasında doğrudan hisse alım-satımı yapabilmelerine imkan verecek.
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Otoritesi Başkanı Muhammed Elkuwaiz yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcıların Nomu olarak bilinen küçük işletmeler pazarında ocak ayından itibaren doğrudan işlem yapabileceklerini söyledi.
Nomu'da en azından 1 yıldır faaliyet gösteren ve piyasada değeri en az 2,7 milyon dolar olan şirketlerin hisseleri işlem görüyor.