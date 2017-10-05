Suudi Arabistan S-400 alıyor

05 Ekim 2017

Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemi almak için Rusya ile anlaştı.

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli el-Arabiya'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Moskova ziyareti sırasında iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Konu hakkında Sputnik'e değerlendirmede bulunan Moskova merkezli Küresel Silah Ticareti Analiz Merkezi sözcüsü, "Moskova bu konuda pragmatik bir tutum sergilemeli. Eğer Riyad gerçekten S-400 satın almak istiyorsa, sözleşme tutarının tamamı alınmalı ve Riyad'ın siparişi Çin ve Türkiye'den gelen siparişlerden sonra yerine getirilmek üzere sıraya alınır" dedi.

Sözcü, Riyad'ın S-400 ilgisinin siyasi nitelik taşıdığını ve Moskova ile ilişkileri geliştirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Kaynak: Reuters