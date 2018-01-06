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  • 'Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı' iddiası

'Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı' iddiası

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'nda gösteri düzenleyen 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi.

'Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı' iddiası
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Suudi Arabistan'ın Sabq haber sitesindeki habere göre 11 prens, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesi'nin yürürlükten kaldırılması için başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenledi.

Prenslere dağılmaları yönünde çağrının yapıldığı, uyarıları dinlemeyen 11 prensin kraliyet kararı gereğince Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alınarak Hair Cezaevine nakledildikleri belirtildi.

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