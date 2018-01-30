"Suudi Arabistan'da gözaltına alınanların tamamı serbest"

30 Ocak 2018

Suudi Arabistan'da kasım ayındaki geniş çaplı yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan üst düzey isimlerin tamamının serbest kaldığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan Suudi Arabistan'dan bir yetkili, yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve başkent Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutulan tüm prens ve yetkililerin serbest bırakıldığını söyledi.

Son olarak gözaltındaki üst düzey isimlerden biri olan Suudi Arabistan'ın en zengin kişisi Prens el Velid bin Talal, geçen hafta serbest bırakılmıştı.

Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti