Suudi Arabistan'da gözaltındaki 23 üst düzey isim serbest bırakılacak

26 Aralık 2017

Suudi Arabistan'da geçen ay yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 200 kişiden 23'ünün serbest bırakılacağı açıklandı.

Okaz gazetesinin haberine göre, haklarındaki suçlamaları reddeden diğer şüpheliler ise yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Haberde serbest bırakılan kişilerin kim olduğu belirtilmedi.

Ülkede geçen ay başlayan yolsuzluk operasyonunda, aralarında prens ve iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim gözaltına alınmıştı. Bu isimlere ait yüzlerce hesaba da el konmuştu.

'Suudi yönetimi, gözaltındaki Prens'ten 6 milyar dolar istedi' iddiası

Kaynak: Reuters