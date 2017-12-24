'Suudi yönetimi, gözaltındaki Prens'ten 6 milyar dolar istedi' iddiası

24 Aralık 2017

Suudi yönetiminin, Veliaht Prens Muhammed bin Salman tarafından başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan iş adamı Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi.

Twitter'ın da ortağı olan Prens El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Suudi Arabistan'ın en zengin insanı.

Yolsuzluk suçlamaları sonucu gözaltına alınan onlarca prens ve iş adamının hesaplarına el konmuştu. Bazı iş adamlarının, servetlerinin bir bölümünden vazgeçerek serbest kaldığı iddiaları da basına yansımıştı.

Gözaltındaki Suudi zenginlerin ticari hesapları donduruldu