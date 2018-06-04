Suudi Arabistan’da kadınlara ehliyet verilmeye başlandı
Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu doğrultusunda ilk defa bir kadına sürücü belgesi verildi.
Kadınların araba sürmesinin yasak olduğu Suudi Arabistan’da ilk defa bir kadın sürücü belgesi aldı.
2030 vizyonu doğrultusunda ülkede bugünden itibaren isteyen kadınlar sürücü belgesi alabilecek. Belgelerini alan kadınlar, belge aldıktan 3 hafta sonra trafiğe çıkabilecek.
Geçtiğimiz Eylül ayında Kral Selman bin Abdulaziz’in imzalı kararnamesi ile "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" duyurulmuştu.
Kaynak: İHA