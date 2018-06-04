e-DÜNYA
22 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Suudi Arabistan’da kadınlara ehliyet verilmeye başlandı

Suudi Arabistan’da kadınlara ehliyet verilmeye başlandı

Suudi Arabistan'da 2030 vizyonu doğrultusunda ilk defa bir kadına sürücü belgesi verildi.

Suudi Arabistan’da kadınlara ehliyet verilmeye başlandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kadınların araba sürmesinin yasak olduğu Suudi Arabistan’da ilk defa bir kadın sürücü belgesi aldı.

2030 vizyonu doğrultusunda ülkede bugünden itibaren isteyen kadınlar sürücü belgesi alabilecek. Belgelerini alan kadınlar, belge aldıktan 3 hafta sonra trafiğe çıkabilecek. 
Geçtiğimiz Eylül ayında Kral Selman bin Abdulaziz’in imzalı kararnamesi ile "kadınların araç sürmesi önündeki yasal engelin kaldırıldığı" duyurulmuştu. 

Kaynak: İHA

Son dakika kadın ehliyet Suudi Arabistan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.