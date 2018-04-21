Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı yakınında silah sesleri duyuldu
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Sarayı çevresinde silah seslerinin geldiği belirtilirken, ülkede darbe girişimi olduğu iddiaları da ortaya atıldı. Riyad polisi, bu iddiayı yalanladı.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın sarayının yakınında silah sesleri yükselmeye başladı. Silah seslerinin yükselmesi Suudi Arabistan’da darbe iddialarını da beraberinde getirdi.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils'in başını çektiği bir grubun darbe girişimi olduğu öne sürüldü.
Ancak Riyad polisi, izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.