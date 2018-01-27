Suudi Arabistan'da milyarder işadamı serbest

27 Ocak 2018

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal'in serbest bırakıldığı belirtildi.

AP'nin haberine göre, Suudi Arabistan makamları iki ayı aşkın süredir gözaltında tutulan milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal'i serbest bıraktı.

Bin Talal'in serbest bırakılma koşullarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın "Sabq" gazetesinde yer alan haberde de Bin Talal'in evine geçtiği bilgisi yer aldı.

Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk" gözaltıları

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Bugün Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton'da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grubun, kendileriyle varılan uzlaşmanın ardından serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA