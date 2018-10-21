Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

21 Ekim 2018

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin ne zaman biteceğiyle ilgili net bir tarih olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Samani, kraliyetteki hukuki ve adli sürecin açık olduğunu ve bu davayla ilgili herhangi bir talebin benzer davalarda uygulanan kıstas ve yönetmeliklerle paralel olacağını ifade etti.

Kaşıkçı davasında soruşturma ve yargılamanın ne zaman sonlanacağıyla ilgili soruyu Samani, "İster soruşturma ister yargı aşamasında olsun, süre ve prosedür ceza muhakemesi kanunlarınca belirlenir. Soruşturma vakit alır ve ne zaman biteceği de netlik kazanmış değil. Başsavcılığın soruşturmayı bitirmesini bekliyoruz." diye cevaplandırdı.

Samani, daha önce Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'daki açıklamasında, "Kaşıkçı olayı, Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti." ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Trump: Selman'ı suçlamıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yönetiminden hiç kimsenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamadığını belirterek, Selman'ın liderliğinden övgüyle söz etti.

Trump, Washington Post ile 20 dakika süren söyleşisinde, yönetiminden kimsenin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prensi'ni suçlamadığını söyledi.

Selman'ın "ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi olduğu" yorumunu yapan Trump, Selman'ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Washington yönetiminin Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya da bu konuda bir şey söylemek için çok erken olduğu yanıtını verdi.

Trump, röportaj sırasında sıklıkla ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilere ve Selman'ın bu ilişkideki rolünün önemine işaret etti.

Suudi Arabistan'ın ABD'den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran'ı "köşeye sıkıştırmaya" atıfta bulunan Trump, "Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya'nın çıkar elde edeceğini savundu.

Donald Trump ayrıca, kendisinin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Kaşıkçı Suudi Arabistan Konsolosluğu içindeyken alınan ses ya da görüntü kaydını duymadığını ya da görmediğini söyledi.

Herkesin cevabını aradığı soru: Kaşıkçının cesedi nerede?

Kaynak: AA