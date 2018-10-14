Suudi Arabistan'dan Trump'a yaptırım yanıtı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğü kanıtlanırsa Riyad yönetimine sert ceza verileceği yönündeki açıklamasına Suudi Arabistan'dan yanıt geldi.
Suudi Arabistan yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başka devletlerin olası ekonomik yaptırımlarına karşılık vereceğini açıkladı.
Suudi Arabistan devlet haber ajansı tarafından duyurulan habere göre açıklamada, "Suudi ekonomisi küresel ekonomi için hayati bir role sahiptir" ifadesi yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın öldürüldüğü kesinleşirse, Suudilere yapılan silah satışları haricinde başka yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, ancak ayrıntı vermemişti.