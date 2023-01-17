Suudi Arabistan'dan yeni yatırım fonu

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens'in duyurduğu "Yatırım Etkinlik Fonu" ile daha fazla yabancı yatırım çekmek ve söz konusu dört sektörün etkisini üst seviyeye çıkarmak için stratejik ortaklıklar kurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Bu kapsamda eğlence, turizm, kültür ve spor sektörlerini desteklemek için uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir altyapı geliştirmenin ve 2030'a kadar ülkeye 100 milyon ziyaretçi çekmenin amaçlandığı kaydedilen haberde, fonun 2045 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılaya yaklaşık 7,47 milyar dolar katkıda bulunacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, 2016'da petrol dışı gelir kaynaklarını çeşitlendirme amacıyla yeni bir ekonomik reform programı başlatmıştı.