Suudi bakan: İran'la iş yapan şirketler, teröre destek veriyor

19 Şubat 2018

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İran'la iş yapan Avrupa şirketlerinin dolaylı yoldan teröre destek verdiğini söyledi.

CNBC'ye konuşan Suudi bakan, "İran ekonomisinin büyük bölümü Devrim Muhafızları ve onlarla bağlantılı şirketler tarafından kontrol ediliyor" dedi. Cubeyr, Avrupa şirketlerinin İran'la yaptığı işbirliğinin, "Devrim Muhafızları'nın zenginleşmesine ve teröre destek vermeye devam etmesine yol açtığını" savundu.

İran'la nükleer anlaşma sonrası bu ülkeye yönelik uluslararası yaptırımların 2015'te kalkmasının ardından, İran ve Avrupa şirketleri arasında milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalandı.

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin öncülük ettiği İran'a yatırımlar arasında, Airbus, Siemens, Peugeot ve Total gibi dev şirketlerin imzaladığı anlaşmalar da bulunuyor.