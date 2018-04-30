Suudi Prens otellerini satıyor

30 Nisan 2018

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Suudi Arabistan'ın en zengin ismi Prens Alwaleed bin Talal’ın şirketi Kingdom Holding, Movenpick Hotels'i AccorHotels'e satıyor.

Kingdom Holding ile AccorHotels arasında satış için anlaşma sağlandığı ve satışın bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağı bildirildi. Kingdom Holding'in Accor'da da yüzde 5,7 hissesi bulunuyor.

Fransız AccorHotel, Movenpick'i 567 milyon dolara satın alacağını açıklamıştı.

1973'te İsviçre'de kurulan Movenpick Hotels & Resorts'un 27 ülkede 84 oteli var. Şirket özellikle Avrupa ve Ortadoğu'da otelcilik alanında önemli bir güce sahip.

Kingdom, bu yıl başında da Beyrut'taki Four Seasons Hotel 'de sahip olduğu hisseyi 100-115 milyon dolara satmıştı. Şirketin sahibi olan Prens Bin Talal, Suudi Arabistan'ı sarsan gözaltı dalgası sonucu iki ay Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutulduktan sonra 27 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Salman'ın yeğeni olan Prens'in, Citigroup ve Twitter gibi uluslararası şirketlerde de hisseleri bulunuyor.

Serbest kalan Prens'in hisseleri, yeniden yükselişe geçti

Kaynak: Reuters