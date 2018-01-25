Suudi Veliaht Prensi, ABD'li General Votel ile görüştü

25 Ocak 2018

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ile Cidde'de bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği, terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak çalışmalar ile bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Veliaht Prens Muhammed, daha önce de resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile görüşmüştü.

Kaynak: AA