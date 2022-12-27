Tacikistan, komşularına elektrik ihracatını artırdı

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın ocak-ekim döneminde Afganistan ve Özbekistan'a toplam 101 milyon dolar değerinde elektrik sattığı kaydedilirken, satılan elektrik enerjisinden elde edilen gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttığı belirtildi.

Tacikistan’ın geçen yılın ocak-ekim dönemine bu ülkelere 91,3 milyon dolarlık elektrik sattığı anımsatılan açıklamada, söz konusu iki ülkeye bu yılın 10 ayında sevk edilen elektrik miktarı hakkında bilgi verilmedi. Açıklamada, ayrıca ocak-ekim döneminde ülkenin toplam ihracatında elektriğin payının yüzde 5,7 olduğu aktarıldı.

Tacikistan'ın sattığı bir kilovatsaat elektrik için Afganistan 4,11 sent, Özbekistan ise 2 sent ödüyor. Tacikistan, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle sonbahardan itibaren komşu ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak askıya alıyor.

Geçen yıl 20,6 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreten Tacikistan, Afganistan ve Özbekistan'a sattığı toplam 2,4 milyar kilovatsaat elektrikten 77,1 milyon dolar gelir elde etmişti.​​​​​​​