"Tahvil alımları için nihai tarih belirlenmeli"

08 Ocak 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, ECB'nin varlık alım programının sona ereceği günü belirlemesi gerektiğini söyledi.

El Mundo gazetesine konuşan Weidmann, "Fiyatların gelişimi, enflasyonun fiyat istikrarını devam ettirmek için yeterli bir seviyeye dönmesi ile uyumlu. Bu nedenle, banim görüşüme göre, tahvil alımlarının sona ermesi için somut bir tarih ortaya koymak haklı, savunulabilir bir adım olacaktır" dedi.

ECB, Ekim ayında aldığı kararda tahvil alımlarının en azından Eylül 2018'e kadar devam edeceğini, sonrasına ilişkin kararın ise 2018 yazında alınacağını ifade etmişti.

Weidmann demecinde ayrıca, bankaları sorunlu kredileri azaltmaya çağırdı. Bankaların yüksek miktarlı sorunlu kredilerinin Euro Bölgesi'nde bir mevduat sigorta programı uygulanması planlarını engellediğini savunan Weidmann, "Avrupa Mevduat Sigorta Uygulaması (EDIS) Euro Bölgesi'Nde finansal güvenliğin güçlendirilmesine yardım edebilir. Bu şüphesiz iyi bir şey. Ancak problem, birçok bankanın önemli miktarda sorunlu kredi taşımaları" diye konuştu.

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