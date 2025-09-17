Tam 29 saat sürecek! Dünyanın en uzun uçak yolculuğu başlıyor

Dünyanın en uzun direkt uçuşu için biletler satılmaya başladı. Çin'in havayolu şirketi China Eastern Airlines, Şanghay ile Arjantin'in başkenti Buenos Aires arasında yeni bir hat açtıklarını duyurdu.

Havayolu şirketi bu hattı "dünyanın en uzun direkt uçuşu" olarak tanıttı.

Yolculuk tam 29 saat sürecek!

CNN'de yer alan habere göre, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan (PVG) kalkan uçağın Buenos Aires'teki Ministro Pistarini Uluslararası Havalimanı'na (EZE) ulaşması yaklaşık 25,5 saat sürecek. Dönüş uçuşunun ise tam 29 saat süreceği tahmin ediliyor.

Ancak, yolculuk sırasında Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde iki saatlik bir mola verilecek. Molada yolcular uçaktan inebilecek. Bu sebeple uçuş "direkt" olsa da "aktarmasız" olmayacak.

Her ne kadar şirket yeni hattını “dünyanın en uzun direkt uçuşu” diye tanıtsa da, havacılık uzmanları en uzun uçuş unvanının 18 saatten fazla süren Singapur-New York hattıyla Singapore Airlines’ta olduğunu söylüyor.

Uçuşlar haftada iki kere yapılacak

China Eastern Airlines, söz konusu uçuşun “dünyanın birbirine tam zıt noktalarda bulunan şehirlerini bağlayan ilk ticari hattı” olacağını duyurdu. Şirket, bu alışılmadık uçuş rotasıyla Antarktika'ya yakın bölgelerden geçecek. Bunun da toplam yolculuk süresini en az 4 saat kısaltacağı kaydediliyor.

Şanghay-Buenos Aires rotası, geniş gövdeli Boeing 777-300ER ile gerçekleştirilecek. Uçuşların 4 Aralık'tan itibaren haftada iki kez yapılması planlanıyor.

"Hava İpek Yolu" oluşturma yolunda önemli bir adım

Havayolu şirketi, bu rotanın Asya-Pasifik ile Güney Amerika arasında yeni bir "Hava İpek Yolu" oluşturma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Uçuş arama motoru Skyscanner’a göre, Air France ve Lufthansa’nın sunduğu en hızlı Şanghay–Buenos Aires uçuşu, Paris veya Amsterdam aktarmalı olarak yaklaşık 31 saat sürüyor.

Yeni rota "dünyanın en uzun uçuşu" iddiasıyla tanıtılsa da, birçok yolcu uçakta daha kısa süre vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Avustralya’nın önde gelen havayolu şirketi Qantas, uzun menzilli uçuşlarda yolcuların daha rahat etmesini sağlayacak "Project Sunrise" projesi üzerinde çalışıyor. Şirket, uzun süredir gündeminde olan 10 bin millik Sydney-Londra aktarmasız uçuş hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.