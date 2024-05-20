Tayvan'ın yeni başkanı Lai'den Çin'e tepki

Tayvan'ın yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı William Lai, Çin'e adayı tehdit etmeyi bırakması ve demokrasinin varlığını kabul etmesi çağrısında bulundu.

Lai, Pekin'i çatışmayı diyalogla değiştirmeye çağırırken, Tayvan'ın, uzun süredir kendilerine ait olduğunu iddia eden Çin'in tehdidi karşısında asla geri adım atmayacağını da belirtti.

Çin ise "Tayvan'ın bağımsızlığı bir çıkmaz sokaktır" diyerek yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın toplantısında, "Hangi bayrak altında yürütülürse yürütülsün, Tayvan'ın bağımsızlığı yönündeki çaba başarısızlığa mahkumdur." dedi.

Çin, Lai'nin seçim zaferinden bu yana Tayvan'ın suları ve hava sahası etrafındaki askeri saldırıları artırdı. Lai'nin göreve gelmesiyle birlikte Çin Ticaret Bakanlığı Tayvan'a silah satışında bulunan birçok ABD şirketine karşı yaptırım ilan etti.