Telegram: Apple güncelleştirmelerimizi engelliyor
Telegram CEO'su Durov, Apple'ın nisan ayından bu yana güncelleşme yapmalarını engellediğini bildirdi.
Rus sosyal medya uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Apple'nin Rusya'nın nisan ayında verdiği emir sonrasında global olarak Telegram mesajlaşma servisinin güncellenmesini engellediğini söyledi.
Durov, "Rusya, Telegram'ı Nisan ayında kendi sınırları içinde yasakladı. Çünkü, tüm kullanıcı ileşimlerimiz için şifre çözücüleri vermeyi reddettik" diye konuştu.