Tesla iş ilanı açtı: Saati 1620 TL! Özel kıyafet şartı var, esnek çalışma koşullarına uygun...

Tesla insansı robotu Optimus’u bir adım daha ileri taşımak için kurduğu ekibi genişletiyor. Şirket geçen yıl “hareket yakalayıcı kıyafetler” giyerek Optimus’u eğitmek üzere onlarca işe alım yapmıştı.

Tesla ‘Veri Toplama Operatörü’ pozisyonu için işe alım yapacağını duyurdu. Tam zamanlı iş için önerilen maaş ise saat başı 25,25 ila 48 dolar arasında değişiyor. 48 doların Türk lirası karşılığı ise 19 Ağustos 2024, saat 16.00 sıralarında yaklaşık 1620 Türk Lirası'na karşılık geliyor.

Busines Insider’ın haberine göre; Veri Toplama Operatörleri özel bir kıyafet giyerek sanal gözlüklerle çalışacak, günde 7 saati aşkın mesai yapacak. Mesaiyi 7 saatten hesaplarsak bu işe kabul edilecek çalışanlar günde 11 bin 340 Türk lirası kazanabilecek.

Bu ilginç görev için başvuracak adayların boylarının 170 - 180 santimetre arasında olması bekleniyor. Bu uzunluk, Optimus’un boyuna karşılık geliyor. Tesla CEO’su Elon Musk, Optimus’un boyunun 173 santimetre olacağını açıklamıştı.

Veri Toplama Operatörleri veri toplayacak, analiz edecek ve günlük olarak raporlama yapacak. Tesla’nın iş ilanında gece dahil olmak üzere farklı vardiyalar bulunuyor.

Tesla’nın yayınladığı başvuru bilgisinde, sanal gerçeklik gözlüğünün yaratabileceği sorunlara değinilirken, haftada bir gün izin, gerektiğinde fazla mesai gibi esnek çalışma şartları gerekliliğinden bahsediliyor

Nvidia Research'te kıdemli araştırmacı ve Georgia Institute of Technology'de robotik profesörü olan Animesh Garg iş tanımına ilişkin şunları söyledi “Çalışma, hareket yakalama kıyafetiyle görevleri yerine getirerek, sonrasında analiz edebilmek üzere veri toplamayı ve doğrudan insansı robotu kontrol etmeyi gerektiriyor."

Tesla'nın Optimus sosyal medya hesabı, geçen yıl Veri Toplama Operatörlüğü’nün nasıl göründüğünü bir video ile anlatmıştı.

Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world 🤖



Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd