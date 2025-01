The Sun gazetesi Prens Harry'e özür: Sussex Dükü'nün telefonunun dinlendiği kesinleşti!

Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu, Sussex Dükü Prens Harry, telefonlarının dinlenmesi ve özel hayatının ihlal edilerek haber yapılması iddialarıyla dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers (NGN) tarafından özür dilendi.

"Koşulsuz bir şekilde özür diliyoruz"

NGN, yaptığı açıklamada, "The Sun'ın 1996-2021 yılları arasında Sussex Dükü'nün özel hayatına ciddi müdahalelerde bulunması ve gazete için çalışan özel dedektiflerin hukuka aykırı faaliyetler yürütmesi nedeniyle koşulsuz bir şekilde özür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kötü amaçlarla kullanıldığı da kabul edildi

Açıklamada, Prens Harry'nin telefonunun hacklendiği ve kişisel bilgilerinin kötü amaçlarla kullanıldığı da kabul edildi. NGN, ayrıca Prens Harry ve merhum annesi Galler Prensesi Diana'nın özel hayatına yönelik haberlerin yanı sıra, yapılan müdahalelerin de özür dilenen konular arasında yer aldığını belirtti.

NGN, yapılan haberlerin Prens Harry'nin hayatına, ilişkilerine ve ailesine zarar verdiğini kabul ederek tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun yanında, aynı davaya dahil olan Lord Tom Watson için de özür dilendi.

Ne olmuştu?

Prens Harry, 2019 yılında "telefonunun The Sun tarafından hacklendiği ve hukuksuz yollarla elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı" iddialarıyla gazete hakkında dava açmıştı. Aynı dönemde, Daily Mail, Daily Mirror ve kapanan News of the World'ün de benzer şekilde hukuksuz haber yaptığını öne sürerek aynı dava sürecini başlatmıştı.

NGN, zaman aşımı savunması yaparak iddiaları reddetmişti. Davaya müdahil olan yaklaşık 1000 kişiden yalnızca Prens Harry ve Lord Watson davalarını sürdürmüştü.