THY'nin Fransa seferlerine grev iptali

10 Ekim 2017

Fransa'da memurlar çalışma yasası reform paketini protesto etmek için bugün ülke çapında greve gidecek. Fransa Sivil Havacılık Kurumu bu kapsamda havayolu şirketlerinden uçuşları yüzde 30 oranında azaltmasını istedi.

Grev nedeniyle ülkede pek çok uçuş iptal edilirken, Türk Hava Yollarının Paris, Lyon, Nice ve Marsilya'ya düzenleyeceği 5 sefer de karşılıklı olarak iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle: TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul.

Kaynak: İHA