TikTok rekora koşuyor: İşte en çok satılan ürünler...

Sosyal medya platformu TikTok'un mağazası TikTok Shop, lansmanından altı ay sonra sahte ürünler de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla ürün sattı.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, "Tokyo" isimli bir kullanıcı, yüzlerce kullanıcının katıldığı canlı yayını sırasında "ağız bakımı"na yardımcı olacağını öne sürdüğü ürünü 7.49 dolara sattı.

"Diş eti sağlığına yardımcı oluyor, daha taze nefes almaya yardımcı oluyor! Bu, gülüşünüzü iki buçuk ton aydınlatabilir ve beyazlatabilir!" ifadesinde bulunan "Tokyo"bu bu ürünü TikTok'un verilerine göre, toplamda 1.5 milyondan fazla sattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de piyasaya sürülen bu ürün, Eylül 2023'ten bu yana 11 milyon doların üzerinde satış yaptı.

Amerikan Dişhekimleri Birliği, tüketicilerin günde iki kez iki ila 10 dakika boyunca ağızlarında çalkalamaları gereken ürünün kanıtlanmış hiçbir tıbbi faydası olmadığını belirtti.

TikTok Shop'da en çok satılan ürünler

TikTok Shop'da en çok satılan ürünler arasında "sağlık takviyeleri" ve sahte kulaklıklar yer aldı. Taklit ürünlerin çokça satış yaptığı TikTok Shop'da, "berber dükkanı" ve "meyveli mısır gevreği" gibi kokulara sahip olduğu iddia edilen araba kokuları, 5.35 dolarlık fiyatıyla 729 bin adetten fazla sattı. 18 dolar fiyata sahip olan "Sürpriz 3D Ejderha Yumurtası" ise 150 bin adetten fazla satışa imza attı.

Giyim, makyaj, sağlık ürünleri de en çok satan ürünler arasında yer aldı. Mineral deposu olduğunu iddia edilen deniz yosunu içerikli kapsül formundaki bir ürün 25 dolarlık fiyatıyla toplamda 205 binden fazla satış yaptı. 14 dolarlık bir "saç açıcı fırça" 853 binden fazla satış yaparken Brooklyn'de yaşayan iki kardeş, sadece beş ay içinde ev yapımı limonlu zerdeçal sabununu 4.5 dolara satarak 1 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Forbes'a konuşan 25 yaşındaki Rusty Fields, "Sabah 4'ten gece yarısına kadar çalışıyoruz" dedi.

Analistler, TikTok Shop'un şimdiden yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yıllık gelire yaklaştığı tahmininde bulundu.