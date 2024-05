TikTok, Universal Music Group ile anlaşmaya vardı: Lady Gaga, Drake, Billie Eilish...

Takip Et

Universal Music Group ve TikTok, Taylor Swift, Lady Gaga ve Drake gibi UMG sanatçılarının müziklerinin sosyal medya platformundan çekilmesine neden olan telif hakları konusundaki anlaşmazlığı sona erdirecek yeni bir "çok boyutlu lisans anlaşması" yaptıklarını duyurdu.

NTV'nin haberine göre; Universal Music Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sir Lucian Grainge şunları söyledi:

"TikTok ile ilişkimizdeki bu yeni bölüm müziğin değerine, insan sanatının önceliğine ve yaratıcı topluluğun refahına odaklanıyor. Sanatçılarımızın ve söz yazarlarımızın çıkarlarını ilerletmek ve sosyal müzikten para kazanmayı geliştirirken hayran katılımında yenilik sağlamak için TikTok ekibiyle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz."

TikTok CEO'su Shou Chew şunları söyledi: "Müzik, TikTok ekosisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve Universal Music Group ile ileriye dönük bir yol bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. UMG'nin tüm harika sanatçıları ve söz yazarları için değer, keşif ve tanıtım sağlamak ve TikTok topluluğuyla büyüme, bağlantı kurma ve etkileşim kurma yeteneklerini derinleştirmek için birlikte çalışmaya kararlıyız."

Böylelikle TikTok kullanıcıları müzik ve yayıncılık haklarının UMG'ye kayıtlı olan şarkıları kullanarak telif hakkı problemi yaşamadan video paylaşımı yapabilecekler.

Ne olmuştu?

İki şirket TikTok'un UMG'nin sanatçılarına ödediği telif ücretleri konusunda aylardır süren ve kamuoyuna da yansıyan bir çekişme içindeydi.

UMG, TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin altında bir miktar ödeme yapmak istediği iddiasında bulunmuştu.

TikTok, UMG'yi "yanlış bir açıklama" yapmakla suçlayarak yeni bir anlaşma sağlanamayacağını belirtmişti.

UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;

Drake, The Beatles, Blackpink, Frank Sinatra, Nirvana, Queen, Rammstein, The Weeknd, The Rolling Stones, Elton John,Eminem,Lady Gaga,Billie Eilish,Justin Bieber, Ariana Grande,Kanye West,Katy Perry,Shawn Mendes, Metallica, Selena Gomez, Kendrick Lamar, Sam Smith, Andrea Bocelli, Rihanna,Post Malone,Taylor Swift,Amy Winehouse.