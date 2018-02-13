Tillerson: Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmelerden kaygılıyız
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız. Suriye'nin kuzeybatısındaki son gelişmelerden kaygılıyız" açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız. Suriye'nin kuzeybatısındaki son gelişmelerden kaygılıyız" dedi.
Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'e giden Tillerson, "Suriye'de özgürleştirilen alanlarında istikrar için ek 200 milyon dolar sağlıyoruz" diye konuştu.
Tillerson, DEAŞ'a karşı oluşturulan global koalisyonun büyük askeri operasyonları sona erdirmesinin, ABD ve müttefiklerinin DEAŞ'ın kalıcı olarak mağlup edildiği anlamına gelmediğini de söyledi.